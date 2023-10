Pioli: “Inter, Napoli e Juve sono fortissime ma Milan è a quel livello. Per vincere…”

Lotta al campionato

«Poca concretezza in avanti? Conta riuscire a fare un calcio offensivo e propositivo. Dobbiamo continuare a lavorare, crescere e migliorare, vogliamo essere competitivi, ma il livello delle nostre concorrenti, in Serie A e in Champions, è molto alto. Il destino dell'allenatore è nelle mani di un club e noi pensiamo ovviamente in questo momento di poter vincere il campionato. Ma ci sono tre-quattro squadre che possono farlo e sul mio futuro non penso troppo avanti, si pensa a fare il meglio giorno per giorno. Lo scudetto del Milan sarebbe qualcosa di straordinario o è nelle corde? Sicuramente straordinario perché sarebbe secondo in tre anni. Inter, Juve e Napoli sono fortissime e anche noi siamo vicini a quel livello lì. Dobbiamo lavorare la mentalità di chi vuole arrivare fino in fondo per vincere serve costanza, disciplina, qualità e servono tutte queste caratteristiche per lottare», ha concluso.