Napoli-Milan, Politano: “Reazione da grande squadra, secondo tempo perfetto”

Su DAZN all'ex Inter Matteo Politano, e da un suo gesto tecnico importantissimo è partito il là che ha dato la svolta alla gara della sua squadra, il compito di commentare per primo il pareggio contro il Milan per due a due. Il calciatore del Napoli ha sottolineato: «Non tre punti ma ci somigliano? Vale tanto perché siamo felici della reazione avuta, un secondo tempo perfetto e da grande squadra dopo un primo tempo brutto. Abbiamo concesso troppo al Milan. Siamo contenti ma peccato per l'ultima azione, potevamo vincere».

«Interrotta una maledizione al Maradona per te? Sono felice di essere riuscito a tornare a segnare in casa, dobbiamo continuare su questa strada e sulla scia del secondo tempo. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che non potevamo continuare così per i tifosi e per noi perché stavamo facendo una brutta figura».