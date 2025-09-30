Sono emersi alcuni dettagli molto importanti dal comunicato di ieri dell'Inter sull'approvazione di bilancio. Uno di questi riguarda sicuramente la promozione di un investimento pesante sui centri di allenamento.
La sottolineatura importante da parte del noto giornalista all'indomani del comunicato diffuso dal club dopo l'approvazione del bilancio 24/25
Si tratta infatti di un segnale importante da parte della proprietà Oaktree nei confronti dei tifosi. C'è voglia di continuità e ambizione di tenere il club ad alti livelli, che passa anche attraverso scelte strategiche di questo tipo. Sul tema torna anche Alessandro Giudice, giornalista esperto di materia economica applicata al calcio. Lo ha fatto in un focus proposto dal Corriere dello Sport di oggi. Si legge nel pezzo:
"Annuncio interessante è il progetto di destinare 100 milioni al miglioramento dei centri di allenamento nei prossimi anni, a testimonianza della volontà di Oaktree di investire nel progetto Inter. L’operazione dovrebbe essere realizzata attraverso “fondi gestiti da Oaktree Capital Management” quindi con intervento diretto dell’azionista, su asset di proprietà del club. Si tratterebbe quindi di un rafforzamento patrimoniale di una certa rilevanza.
Il tragitto che sta compiendo l’Inter dimostra che i fondi di investimento, spesso ingiustamente vituperati, consentono di immettere nel calcio risorse che difficilmente possono arrivarvi per via endogena. Così come risulta evidente come in termini di orientamento alla crescita e al valore di lungo periodo dei club non vi sia in fondo grande differenza tra proprietà individuali, familiari o industriali e proprietà finanziarie, laddove queste dimostrino lungimiranza e capacità imprenditoriali".
