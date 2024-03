"È difficile quindi giudicare non sapendo cos'è successo realmente", commenta Tommaso Giulini sul caso Acerbi

"Non ho visto esattamente quale sia stato il labiale, se ci sia stato un insulto o meno, e di quale entità. È difficile quindi giudicare non sapendo cos'è successo realmente. Quello che penso è che se ci fosse qualcosa di eclatante, chiaro, evidente, registrato - e quindi purtroppo arrivato a casa di tutti i bambini e di tutti gli adolescenti che invece vogliamo indirizzare verso tutt'altro - andrebbe punito e andrebbe fatto in maniera molto severa". Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini sul caso Acerbi a margine della giornata sportiva contro il razzismo oggi a Monte Claro.