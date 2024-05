A Sky Sport dopo il raggiungimento della salvezza, ha parlato così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini: “Ci porteremo dietro sicuramente questa meravigliosa gente che ci ha supportato sempre e comunque, oggi in quasi 4mila, era come giocare in casa. I ragazzi hanno lottato e portato a casa una partita complicata contro una squadra che da anni fa la Serie A, hanno dato una lezione al calcio in provincia. Con gli innesti di Mina e Gaetano abbiamo preso grande sicurezza a gennaio. Dopo che è scoccata la fiamma, abbiamo sempre creduto nella salvezza e oggi siamo felici di festeggiare tutti assieme. La vogliamo dedicare a chi più di tutti rappresenta l’isola, Gigi Riva. Non so se il mister senza Gigi sarebbe venuto in Serie B l’anno scorso, questa salvezza è sua.