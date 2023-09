Giunti: “Inter-Milan molto aperta e ad armi pari. Lo spacca-derby sarà…”

Federico Giunti, ex giocatore del Milan, ha parlato così a TMW in vista del derby di oggi: "Partita più aperta e ad armi pari"

Federico Giunti, ex giocatore del Milan, ha parlato così a TMW in vista del derby di oggi. "Molto probabilmente vedremo una partita molto più aperta rispetto a quanto visto nelle semifinali di Champions League. E certamente più ad armi pari perché per quel che si è visto l'ultima volta non fu una sfida troppo bilanciata. Sia Pioli che Inzaghi hanno usato gli stessi giocatori e non credo che cambieranno qualcosa proprio per il derby".