EDICOLA / CdS: Rivoluzione Roma. Juve su Djalo per anticipare l’Inter

L'addio di Tiago Pinto è l'apertura della prima pagina del Corriere dello Sport ma si parla anche del mercato dell'Inter. "Rivoluzione Roma", è il titolo principale del quotidiano sportivo che continua: "Caccia al nuovo ds, ma l'attesa è per Josè. Pinto via subito, adesso Friedkin decide su Mou. Il divorzio con Tiago rallenta il mercato. Spinazzola se ne andrà. Pressing sulla Juve per Huijsen".