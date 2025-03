Non è stato convocato per la nazionale olandese in questa pausa internazionale, ma Givairo Read ha sicuramente lasciato il segno nelle ultime settimane al Feyenoord e presto arriverà il suo turno nella nazionale maggiore. Il suo punto di riferimento è Denzel Dumfries con il quale si sono scambiati la maglia al termine di Inter-Feyenoord.