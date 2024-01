Globe Soccer, Cristiano Ronaldo vince il Maradona Award: battuti Mbappé, Haaland e Kane

Cristiano Ronaldo aggiunge un altro trofeo alla sua collezione, superando Kylian Mbappé, Harry Kane ed Erling Haaland nella corsa per la conquista del 'Maradona Award' come miglior marcatore ai Dubai Globe Soccer Awards 2023. Con 54 gol in 59 partite nell'anno appena trascorso, Ronaldo ha fatto meglio di Mbappé (52 gol in 53 partite) e Kane (52 gol in 57 partite), mentre Haaland ha chiuso l'anno con 50 gol in 60 partite.

CR7 è anche in lizza per il premio come Best Men's Player, Best Middle East Player e Fans' Favourite Player nella cerimonia dei Dubai Globe Soccer Awards, che si terrà il 19 gennaio nell'Emirato. Il secondo e ultimo turno di votazioni in tutte le 11 categorie principali e le sei categorie digitali, informano gli organizzatori, ha visto oltre 50 milioni di voti dai tifosi di tutto il mondo. In totale i voti espressi hanno superato i 70 milioni, il doppio rispetto a quelli registrati nel 2022.