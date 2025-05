Altra battuta d'arresto per lo Spezia, che perde 2-3 in casa contro la Cremonese nella penultima giornata di campionato. Risultato importantissimo per i grigiorossi, che si portano ora a -2 dal terzo posto, occupato proprio dalla formazione ligure.

Dominio assoluto dei lombardi nel primo tempo, chiuso avanti di 3 reti grazie ai gol di Barbieri, Azzi e Vandeputte. Nella ripresa i padroni di casa si rifanno sotto, trascinati dal solito Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter accorcia le distanze al 69', salendo così a quota 16 centri in campionato, due in meno del capocannoniere Lauriente. Al 75' va a segno Lapadula su rigore, ma non basta allo Spezia per evitare la sconfitta.