Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter di Inzaghi riparte affrontando in trasferta il Monza di Nesta. I nerazzurri si affideranno a Marcus Thuram , capocannoniere della Serie A con 4 gol nelle prime 3 giornate: l'attaccante francese è partito alla grandissima, e punta ora a proseguire su questa strada.

Il numero 9 interista, dovesse segnare anche questa sera, imiterebbe l'inizio di stagione del "gemello" Lautaro Martinez, capace un anno fa di realizzare 5 reti nelle prime 4 gare. Come ricorda Tuttosport, sarebbe un particolare record per la storia del club di viale della Liberazione: "Il francese in tre giornate ha segnato 4 gol (doppiette con Genoa e Atalanta), ha causato un'autorete (con la Dea) e si è procurato un rigore (col Lecce).