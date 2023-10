E' notizia di ieri che il Papu Gomez è stato sospeso dall'attività calcistica in seguito alla positività per doping

E' notizia di ieri che il Papu Gomez è stato sospeso dall'attività calcistica in seguito alla positività per doping. Il problema, come scrive la Gazzetta dello Sport, è che il test risale all'ottobre del 2022. Gomez, oggi al Monza, ha dunque giocato e vinto titoli per più di un anno da positivo:

"(...) Gomez invece si ferma per il momento, in attesa degli sviluppi. Si ferma dopo che per quasi un anno è andato avanti senza che nessuno intervenisse. Perché il test risale alla fine di ottobre del 2022. E lui ha potuto giocare (e vincere) il Mondiale con l’Argentina e disputare (vincendola) l’Europa League con il Siviglia che ha eliminato in semifinale la Juventus e battuto in finale la Roma".