Mariano Gonzalez: “Ho imparato molto sia al Palermo che all’Inter, dove siamo stati campioni”

Intervistato da La Comu de Racing, l’ex giocatore dell’Inter Mariano Gonzalez ha parlato della sua esperienza in Italia con la maglia nerazzurra e con quella del Palermo:

“Conoscere diversi campionati nella mia carriera mi ha dato molta esperienza per conoscere tattiche e operazioni diverse. Ad esempio, il calcio italiano si impegna a fondo per migliorarsi, l’importante è difendere il proprio obiettivo. La verità che apprezzo di aver avuto l’opportunità di vivere in Italia, sia al sud che al nord. Nel calcio ho imparato molto sia a Palermo che all’Inter, dove siamo stati campioni”.