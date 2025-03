Sulla vittoria della Fiorentina contro il Lecce c'è la firma di Robin Gosens e l'ex centrocampista nerazzurro ne ha parlato a fine gara ai microfoni di DAZN: «Una vittoria meritata molto importante. Abbiamo buttato via tante occasioni e abbiamo visto tutto nero ma lo sappiamo che siamo sempre lì e possiamo mostrare che siamo lì, una vittoria importante anche per l'autostima».

«Alla fine l'abbiamo portata a casa. Quando giocatori importanti non ci sono si vede sempre che gruppo siamo e lo avevamo visto anche contro l'Inter, avevamo fatto una grande gara e anche oggi siamo stati molto compatti, abbiamo lottato l'un per l'altro e questo vuol dire che a livello di squadra ci siamo. Speriamo che questa vittoria ci porti autostima e positività per i prossimi impegni importanti», ha aggiunto tornando sulla vittoria a Firenze per tre a zero contro la formazione di Inzaghi.