Alla presentazione della squadra, diversi giocatori della Fiorentina hanno preso parola per raccontare le emozioni in vista dell'inizio della nuova stagione. Robin Gosens è stato tra questi. “Dal primo secondo qui mi sono sentito a casa, lo stesso vale per la mia famiglia. Questo ti fa lavorare molto più facile. Le vacanze sono andate bene, ho staccato la testa e ora ho più voglia e più fame di prima per iniziare questa stagione".