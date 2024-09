Robin Gosens è tornato in Serie A. Già in gol con la sua nuova maglia, il laterale tedesco ex Inter si è presentato oggi alla stampa e ai tifosi della Fiorentina. Queste alcune considerazioni: "La Fiorentina per me significa tanto, ho voluto un'altra fase per me e la mia famiglia. Pur essendo tedesco ed essendo a Berlino, in Germania non ci siamo sentiti a casa come in Italia.