Gosens, l’Inter aspetta offerta Union Berlino ma ha già individuato il sostituto. E Onana…

Marcelo Brozovic è ad un passo dall'addio all'Inter dopo otto anni e mezzo ma la cessione del croato non sarà l'unica del mercato nerazzurro. "L'Inter aspetta per i prossimi giorni un’offerta concreta dell’Union Berlin per Gosens (i nerazzurri vogliono 15 milioni, poi tutto su Carlos Augusto del Monza), ma soprattutto attende di capire i piani del Manchester United su Onana", conferma Tuttosport.

Per Onana l'Inter chiede sempre 50 mln di euro a fronte di un affondo dello United che però si ferma a 40 mln. L'agente del portiere ex Ajax è stato a Manchester nei giorni scorsi per incontrare proprio i dirigenti dello United e nei prossimi giorni ci potrebbero essere novità, tenuto conto anche del fatto che De Gea è in scadenza di contratto e non ci sono conferme sul suo possibile rinnovo.