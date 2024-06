Robin Gosens può tornare in Italia: ecco la prima offerta per rivedere l'esterno tedesco in Serie A nella prossima stagione

Robin Gosens può tornare in Italia. Come riportato da Fabrizio Romano, è infatti un nome nuovo per il mercato del Bologna. Il club rossoblù ha fatto una prima offerta per Robin Gosens: proposta in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro, ma l'Union Berlino al momento chiede di più dopo averlo pagato 12 dall'Inter la scorsa estate. Trattativa iniziata, si entra nel vivo per Gosens nel nuovo Bologna di Vincenzo Italiano.