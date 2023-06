Gosens, scatto dell’Union Berlino: ma c’è distanza con l’Inter, i dettagli

L'Inter è in attesa del rilancio dall'Al Nassr per Marcelo Brozovic. Soldi che servirebbero per chiudere definitivamente l'operazione Frattesi. In alternativa, uno sprint potrebbe darlo pure Robin Gosens. "In Germania, sostengono che il laterale abbia ormai trovato un accordo con l’Union Berlino, che, insieme a un posto da titolare, utile per tenersi la nazionale, gli offre pure la vetrina della Champions".