Gosens: “Abbiamo lasciato la vita in campo, così fa male. Grazie Inter e tifosi per…”

C'è tanta amarezza e rammarico in casa Inter per come è terminata la stagione: il KO in finale di Champions, non del tutto meritato, non è facile da digerire.

Robin Gosens, in campo nel finale del match dell'Ataturk, ha condiviso su Instagram il suo stato d'animo: "Fa male. Ancora di più, perché abbiamo giocato un finale che tranquillamente poteva finire diversamente. Abbiamo lasciato le nostre vite in campo. Grazie Inter per quest’anno pieno di emozioni, pieno di ricordi, che mi tengo per sempre. Grazie ai tifosi, che ci hanno spinto avanti, non solo quando era facile farlo. We will come back stronger"