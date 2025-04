Manuel Gräfe, ex arbitro tedesco, con un post pubblicato su X ha apertamente contestato la decisione presa dall'arbitro Vincic e dai suoi assistenti di convalidare il primo gol dell'Inter segnato da Lautaro Martinez: "L'Inter ha segnato nonostante la palla fosse stata fermata con le mani poco prima... Difficile da vedere per l'arbitro Vincic, quindi i quarti di finale di Champions League sono stati decisi dal VAR: pazzesco!".

"Non significa tocco diretto... Il tocco (non il gioco deliberato) di Kimmich non è rilevante. Un gol segnato entro 1 secondo dal momento in cui il giocatore ha fermato e controllato la palla con le mani/braccia dovrebbe sempre essere annullato. Il significato di quella modifica alla regola qualche anno fa era quello di impedire tali discussioni e obiettivi".