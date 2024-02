"Inoltre i numeri di chi agisce in quelle zone del campo restano di primissimo livello nonostante per oltre metà stagione sia mancato un elemento a disposizione, ossia Cuadrado, arrivato in estate come vice Dumfries e fermatosi a sole 9 presenze (con 2 assist) prima di essere operato al tendine d’Achille. Il vuoto è stato colmato dal solito tuttofare Darmian, costretto agli straordinari anche per la frenata di metà stagione dello stesso Dumfries, apparso comunque in ripresa contro la Salernitana in attesa di capirne di più sul suo futuro da interista".