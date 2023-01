Ex Inter, Gravillon torna in Italia? Accordo a un passo con il Torino, i dettagli

Il difensore francese, un passato nel settore giovanile nerazzurro, è vicino a firmare per il club granata

Andrew Gravillon potrebbe presto tornare in Italia: l'ex difensore dell'Inter, oggi in forza al Reims, è a un passo dall'accordo con il Torino. Secondo quanto emerge dalla Francia, l'affare sarebbe stato imbastito sulla base di un prestito oneroso da 300.000 euro fino al termine della stagione e obbligo di riscatto per 3 milioni al raggiungimento delle 10 presenze.