«La riforma dei campionati andava fatta ieri. Ridurre la Serie A da 20 squadre a 18 non è un tema. I format riguardano altre componenti come la Serie B, il sistema oggi rende non più attuabili i format e costringe le società a sostenere oneri pazzeschi solo per il timore di retrocedere in Lega Pro". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale, parla della possibilità di rivedere i format dei campionati.