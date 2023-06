Gravina: “Il futuro del calcio è nello sviluppo sostenibile. Lo scudetto del Napoli…”

Un esempio che fa Gravina è quello del Napoli, "realtà che ha voluto invertire la rotta, cercando di investire il giusto rispetto alle sue disponibilità economiche-finanziarie e il risultato è sotto gli occhi di tutti". C'è spazio anche per Euro 2032. "Ci candidiamo per cogliere un'opportunità straordinaria e per rivedere la nostra progettualità di stadi e di infrastrutture. Credo che sia una chance che non possiamo perdere e che ci permetta di rimediare a una delle più grandi criticità rispetto agli altri Paesi. Dobbiamo colmare questo gap ed Euro 2032 è l'occasione giusta".