Nel corso della riunione odierna, il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club ferrarese dal campionato di Serie C 2025/26. Il provvedimento, assunto a seguito della rinuncia da parte della società al ricorso contro l’esito dell’istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.C., dispone la necessità di un ripescaggio per la prossima stagione, che si aggiunge a una riammissione resa necessaria dall’avvio della procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese.

"Abbiamo preso atto delle comunicazioni della Covisoc e oltre al posto vacante lasciato dalla Lucchese ci sarà posto per almeno un ripescaggio - ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina - se ci sarà domanda potremmo avere una quarta seconda squadra in Serie C. So che c'è un interesse dell'Inter, c'è tempo fino al 18 luglio".