"Questi ragazzi - aggiunge Gravina - rappresentano il 20% della popolazione italiana in quella fascia d'età. Una base così larga una piramide così importante offre opportunità per il calcio di vertice. E visti gli ottimi risultati del nostro settore giovanile, a livello Under 20, Under 19 e Under 17, per questo speriamo in risultati migliori anche per la nazionale maggiore".