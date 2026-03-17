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Gravina: “Open VAR? Valuteremo insieme all’AIA ma sta diventando una forma di…”

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"Clima insopportabile all'interno della gestione di una fase delicata del campionato italiano. Dobbiamo ritrovare serenità", dice Gravina
Matteo Pifferi Redattore 

"Open Var? Apriremo una riflessione su pro e contro con l'Aia su questo per la prossima stagione, noi siamo sempre aperti al confronto. Quella che era una disponibilità di massima trasparenza, sta diventando una forma di strumentalizzazione".

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Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa del Premio Bearzot in Federcalcio parlando della possibilità di non rinnovare o modificare il format di Dazn, Figc e Aia che spiega gli episodi arbitrali della settimana.

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"Se noi pensiamo che in ogni partita l'errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile - ha aggiunto Gravina -. Lavoriamo per il miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, rispetto ai dieci di qualche anno fa. Credo che qualcosa vada rivisto nell'ambito del nostro comportamento. Si è generato un clima oggi e ne prendiamo atto, c'è un clima insopportabile all'interno della gestione di una fase delicata del campionato italiano. Dobbiamo ritrovare serenità, dando ognuno di noi un piccolo contributo".

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