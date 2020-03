Coronavirus, Gravina rassicurerà i presidenti sul campionato. Dialogo serrato con la Uefa per…

Oggi nel Consiglio Federale il presidente della Figc tranquillizzerà tutti sulla conclusione della Serie A, magari sperando nello spostamento dell’Europeo. Ecco quanto riporta il Corriere della Sera:

“La Lega calcio prende atto del nuovo provvedimento, anche se avrebbe preferito continuare a giocare a porte chiuse. Ieri in via Rosellini si è svolto l’ennesimo consiglio straordinario per fare il punto della situazione ed è emerso che è inutile sfidare il governo in materia di legge. Il timore è sempre lo stesso: le cause milionarie da parte delle tv di tutto il mondo a cui sono stati ceduti i diritti del campionato. E soprattutto il timore forte di non riuscire a portare in fondo questa tormentata stagione. Dal Pino e i vari consiglieri sono preoccupati e al tempo stesso curiosi di conoscere i dettagli del nuovo decreto che diventerà ufficiale nelle prossime ore: saranno salvate le partite internazionali e anche gli allenamenti delle squadre.

Gravina in Consiglio federale cercherà di rassicurare i presidenti, soprattutto Lotito, che i campionati termineranno regolarmente. Più difficile stabilire quando succederà. Fermarsi sino al 3 aprile significa saltare altre due giornate di serie A (poi in teoria ci sarebbe la sosta per le Nazionali) e rinviare nuovamente i recuperi già messi in scaletta. La Figc ha avviato un dialogo serrato con l’Uefa e, in attesa di capire se l’Europeo si farà, punta a ottenere di concludere la stagione 7-10 giorni più tardi. I contatti di questi due giorni sono stati positivi. A Nyon per il momento non cambiano idea, ma hanno capito che il problema è enorme e va oltre l’Italia”.