"Retegui in Arabia? Dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra. Questo è l'effetto della globalizzazione, è uno degli aspetti negativi. Non riusciamo a fronteggiare o porre paletti nell'economia di mercato, questi sono i principi dell'economia e si rispettano". Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente Figc, a margine del Consiglio federale, sul possibile approdo di Mateo Retegui all'Al-Qadsiah.

"Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato piuttosto importante a livello internazionale come il campionato italiano ti porta ad avere una formazione ben diversa - prosegue -. È un calciatore per noi fondamentale che si allontana, come purtroppo è avvenuto per altri. Speriamo di custodirlo nella maniera migliore possibile", conclude.