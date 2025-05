La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dell'Inter e della famiglia di Ernesto Pellegrini, scomparso all'età di 84 anni. Presidente del club nerazzurro per 11 anni, dal 1984 al 1995, sotto la sua presidenza l'Inter ha conquistato lo scudetto dei record nel 1989 (58 punti in 34 partite, quando la vittoria ne assegnava 2), una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. Nel 2023, inoltre, Pellegrini è entrato a far parte della 'Hall of Fame del Calcio Italiano', nella categoria 'Dirigente Italiano'.