«Spallettida quando è in Nazionale, e dobbiamo metterlo in evidenza, dalla prima partita era sempre un dentro o fuori. Poi si è trovato a disputare un campionato europeo dopo aver vinto un titolo italiano, voleva far bene e regalare una gioia agli italiani. Grande delusione e capite che le tensioni crescono». Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, ai microfoni dei canali tv italiani, a margine di una visita alla sede di Casa Italia alle Paralimpiadi di Parigi, alla vigilia della partita contro la Francia per la Nations League.