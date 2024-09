Didier Deschamps, nella conferenza stampa che precede la gara contro l'Italia, ha parlato della Nazionale rivale e ha sottolineato: «Non giudicherò l'Italia perché non so tutto quello che è successo. Bisogna chiederlo a Luciano Spalletti. La nazionale italiana continua ad essere competitiva. Spalletti ha cambiato diversi giocatori dagli Europei, per infortuni e altri motivi. L’Italia resta l'Italia. Gioca sempre con la voglia di fare bene. È sempre una grande rivale», ha sottolineato il Ct francese.