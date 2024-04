"C'è una situazione di campo che è meravigliosa, una stagione fantastica. Peccato per l'eliminazione con l'Atletico, l'Inter poteva arrivare in fondo anche quest'anno. Ma credo che il futuro sia solido anche dal punto di vista societario. Perché se Zhang non riuscisse a restituire i soldi del prestito a Oaktree, il club andrebbe in mano a questo fondo".