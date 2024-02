"Non ci dimentichiamo che l'obiettivo dell'Inter è lo scudetto, il vero e primo obiettivo. Poi quando ti assicuri questo eventuale traguardo, poi puoi pensare di gestirti meglio anche per la Champions anche se è più difficile. Le mosse di Inzaghi identificano proprio questa idea, lo scudetto è la priorità. Duello tra Lautaro e Griezmann? Lo vince Lautaro. Griezmann non sposta gli equilibri, Lautaro sì. Griezmann non è quel goleador che ti fa innamorare"