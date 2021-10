Graziani: “Inter, non avrebbe logica lasciar fuori Vidal. La Juve rischia di più”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter? Io metterei Vidal: in una partita così non fare giocare uno come lui è un controsenso"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così in vista del derby d'Italia di questa sera tra Inter e Juventus: "Rischia di più la Juve: se dovessero vincere i bianconeri, potrebbero riaprire la stagione. Nel caso in cui perdessero, però, potrebbe non dico chiuderla ma... La Juve giocherà a specchio, la differenza non la farà il gioco ma la qualità dei singoli. Gli 1-0? Chi se ne frega, l'importante è vincere: poi Allegri lo sa, devi abbinarci un po' più di qualità altrimenti alla lunga fai fatica. L'Inter? Io farei giocare Vidal per due motivi: è rientrato e ha fatto un bel gol in Champions, poi in una partita così non fare giocare uno come lui è un controsenso. Non ci sarebbe una logica nel fare giocare Calhanoglu: io farei giocare subito Vidal, gliel'avrei detto già ieri, senza andare al ballottaggio".