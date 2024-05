"L'Inter ha pagato una partita sbagliata, avesse vinto 4-1 con l'Atletico non avrebbe rubato nulla. Se sbagli un tempo in Europa ti cambia tutto. La cosa importante è capire chi vada via: non credo vadano via in tanti, intanto hanno preso giocatori importanti con carattere e qualità. Ora ci saranno i rinnovi, arriveranno con un po' di pazienza. Questa proprietà non credo non voglia migliorare quello che c'è stato fino ad oggi, altrimenti sarebbe un controsenso. Interisti, state tranquilli. Poi ci sono le garanzie Ausilio e Marotta, l'Inter l'anno prossimo sarà ancora più competitiva"