Graziani: “Napoli? Il colpevole non è Conte ma un altro. Fossi in lui ora…”

Ciccio Graziani, allenatore ed ex campione del mondo, è intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: "Gli infortuni del Napoli? Momentaccio, nell'arco di una stagione prima o poi succede, peccato siano arrivati tutti insieme. A questo punto mi affiderei a Ngonge, non si può pensare che giochi bene se non vede mai il campo, se non gioca mai va in difficoltà. Quando mancano certe prerogative, è normale che poi ti mancano i riferimenti, fossi in Conte punterei su Ngonge. Il belga può anche fare la fase difensiva, Raspadori è più una seconda punta, il calcio moderno comunque vuole che tutti facciano le due fasi, in attacco ed in difesa.