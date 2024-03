L'ex attaccante della Nazionale parla così del bomber del Genoa e della situazione centravanti per l'Italia

Francesco "Ciccio" Graziani, intervistato da La Stampa, ha parlato della questione attaccanti della Nazionale, soffermandosi in particolare su Mateo Retegui, autore di una doppietta contro il Venezuela: "Mi piace, anche se non è un top player. Vede la porta, è bravo di testa, è furbo, opportunista. In questo momento bisogna fare di necessità virtù: è l'usato sicuro".