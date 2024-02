“L’autorete di Angelino si poteva evitarela Roma si è fatta trovare impreparata come assetto di squadra perché non è possibile che sia Dybala che vada a contrastare in scivolata Mkhytarian per impedirgli il cross. Poi i giallorossi si sono ripresi e con Lukaku hanno avuto la palla del 3-3. Il belga in questo periodo è in affanno fisico. La Roma ha comunque giocato contro una grandissima squadra, che ti ha concesso poco e in quel poco la squadra di De Rossi è stata molto brava”.