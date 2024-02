Intervistato da Tag24, Ciccio Graziani ha parlato della prossima gara della Roma. I giallorossi sabato pomeriggio all'Olimpico affronteranno l'Inter. "È la prova del nove, soprattutto perché per la prima volta ci si confronterà con una squadra sulla carta più competitiva e che potrà creare maggiori problemi ai giallorossi. De Rossi dovrà capire come poter far fronte a una partita di alto livello".