Intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv, Ciccio Graziani ha parlato del Napoli. L'ex giocatore è convinto che la squadra di Conte supererà l'Inter in classifica la prossima giornata. "A Venezia il Napoli sorpasserà l’Inter. E’ un bellissimo finale di stagione, forse l’Atalanta può avere dei rimpianti per qualche pareggio di troppo, come del resto anche il Napoli che ha perso punti importanti ed è stato anche sconfitto a Como".