Dumfries ottiene il rigore, l’Olanda batte la Grecia 1-0 al 93esimo

L'Olanda, nella partita di qualificazione agli Europei, ha battuto la Grecia per uno a zero con un rigore segnato da van Dijk al novantatreesimo. A procurarsi il rigore che è valso tre punti decisivi per la Nazionale orange è stato il giocatore dell'Inter, Denzel Dumfries che ha giocato da titolare la partita ed è rimasto in campo fino al triplice fischio.