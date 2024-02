Guardiola: “Calendario così affollato è troppo. I miei super uomini, ma…”

Polemiche per il calendario affollato. Anche Guardiola, sulla panchina del City campione d'Europa, ha avuto da ridire sulle troppe sfide che la sua squadra è stata chiamata a giocare nelle ultime settimane. Dal 26 gennaio, giorno della sfida di FA Cup contro il Tottenham, ad oggi, il suo gruppo ha giocato otto gare. Dopo la vittoria contro il Bournemouth per uno a zero che permette alla sua formazione di tenere ancora il passo del Liverpool (a meno uno), fuori casa, è arrivato il suo sfogo.

«Grazie mille per il calendario - ha detto - è troppo. Assolutamente. Ma gli affari devono continuare. Adoro i miei giocatori. Sono superuomini. Giocano ogni tre giorni quando i nostri rivali si preparano per sette giorni per una gara. Noi abbiamo sempre meno giorni per prepararci. Chiediamo sempre troppo ai nostri calciatori, ma loro rispondono. So che la gente dice che 'guadagnano un sacco di soldi' ma questo calendario è troppo, così. Ma gli affari devono andare avanti e ogni volta mi sorprende come siamo ancora lì. Hanno un carattere incredibile e sono così competitivi, anche quando sono stanchi danno il massimo».