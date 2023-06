CdS / Guardiola, Champions fondamentale per coronare il progetto-City

Il catalano ha cambiato atteggiamento rispetto al passato. In tutti questi anni aveva sempre dribblato la questione-Champions, affermando che il valore si misura in campionato su 38 partite, che nella gara singola.

Il quotidiano poi sottolinea quanto sia fondamentale vincere la Champions per Guardiola:

“Con la vittoria contro lo United Guardiola può finalmente ammettere ciò che tutti sospettavano: per lui (ri)vincere la Champions è fondamentale. Non tanto a livello statistico (raggiungerebbe Carlo Ancelotti a quota quattro) quanto per coronare definitivamente il progetto-City”.