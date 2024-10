A Che Tempo Che Fa sul Nove, Pep Guardiola ha parlato di diversi temi di attualità e non solo: “Messi è il più forte giocatore di tutti i tempi per me. Forse una mancanza di rispetto per Maradona e Pelè, ma io non posso immaginare nessuno continuo come Messi per tutti questi anni. Quando lo vedi in allenamento, ti rendi conto di chi è. Questo succede una volta nella vita.