Josep Guardiola, tecnico del Manchester City (prossimo avversario dell'Inter in Champions League), ha commentato il successo in rimonta per 2-1 contro il Brentford : "Non siamo stati al meglio e loro avrebbero meritato di portarsi sullo 0-2. Ogni volta che hanno avuto palla, hanno creato un'occasione. Lanci lunghi, duelli vincenti, passaggi corti che rompono le linee... Una squadra straordinaria, li abbiamo sofferti fin da quando sono stati promossi, tutte le partite contro Thomas sono state difficili. Sono stati davvero bravi e siamo stati fortunati".

"Il secondo tempo è stato il nostro migliore, abbiamo creato molte occasioni e avremmo potuto segnare di più. Loro sono bravi nel pressing alto, sulle seconde palle. Difendono in profondità, compatti. Haaland in campo dopo la morte dell'amico? Mi ha detto ieri che voleva giocare. Questa è la sua forza. Per 90 minuti ti dimentichi della tua vita personale. È stato duro per la sua famiglia, che qualcuno muoia a quell'età è difficile per ogni essere umano. Era molto giù di morale nello spogliatoio, ma cerchiamo di prenderci cura di tutti e di stargli vicino. Se non sarà pronto per giocare verrà da me e me lo dirà. Ha così tanta qualità ed è un'arma che dobbiamo usare".