Percentuale che sale al 39,9% per la qualificazione in finale ed al 55% per quella in semifinale. La squadra di Carlo Ancelotti si ferma, per modo di dire, solo al 18,2% di probabilità di portare per il secondo anno consecutivo la Coppa a Madrid. L'Inter, finalista due anni fa e sconfitta proprio dal City, è la terza squadra in doppia cifra: i nerazzurri hanno 10,9% di possibilità di vincere. Grande il distacco sull'Arsenal che ne ha soltanto 6,4 su cento. A seguire ci sono poi Bayer Leverkusen (5,4%), Barcellona (5,1%), Liverpool (4,2%), Bayern Monaco (4,1%) e Paris Saint Germain (4,1%). I parigini pagano anche il girone di ferro nel quale sono inseriti per qualificarsi alla fase finale. Preponderanza di club inglesi (sono tre) nelle prime posizioni con Spagna e Germania che seguono con due squadre a testa. I tedeschi possono però sperare anche nel Borussia Dortmund, finalista lo scorso anno, che viene accreditato del 2,4% di possibilità di vittoria finale le stesse del Lipsia.