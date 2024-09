Possibili problemi in vista per il Manchester City, prossimo avversario in Champions League dell'Inter: inizierà lunedì 16 settembre il maxi-procedimento che vede il club inglese imputato di ben 115 infrazioni e violazioni del Fair Play Finanziario previsto in Premier League. I Citizens sono accusati di aver gestito la propria contabilità in maniera fraudolenta per nove anni, a partire dal 2009, falsificando i bilanci e nascondendo finanziamenti indebiti. I membri della commissione del processo, che durerà circa 10 settimane, emetteranno un verdetto agli inizi del 2025.