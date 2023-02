Guarin: “Brozovic? L’Inter se lo tenga stretto. Top in Europa per due motivi”

Nel corso della intervista concessa ieri a Fcinter1908.it , Fredy Guarin ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Marcelo Brozovic. Lo ha fatto prima che il croato incidesse positivamente in Inter-Porto, anticipando l'importanza che ancora a lungo potrebbe avere per il gioco nerazzurro.

Queste le parole del colombiano: "Mostrava tanta qualità già quando c'ero io all'Inter, è stato bello giocare con lui. E' migliorato molto negli anni, ha anche cambiato ruolo con ottimi risultati. Per la qualità delle giocate e per come riesce a ribaltare l'azione è uno dei migliori a livello internazionale in quella zona di campo. Non so quante volte ho sentito voci di un addio di Brozo, ma è sempre lì e l'Inter farebbe bene a tenerselo stretto. La squadra può approfittare ancora tanto del suo modo di giocare".